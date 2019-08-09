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ФОТОФАКТ: В Пскове появился арт-объект на набережной реки Великой

Фото: Михаил Синёв

В Пскове 9 августа на набережной реки Великой начался монтаж нового арт-объекта. Его выполнил себежский кузнец Владимир Тюрягин.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, композиция представляет собой два дерева, которые срослись кронами в форме сердца. Высота арт- объекта — 3,5 метра.

Установлен он на спуске к реке с улицы Детской.

По замыслу авторов новая псковская инсталляция символизирует создание семьи и сохранение верности. Рабочее название - «Семейное дерево».

Открытие арт-объекта станет финальной частью программы Всероссийского форума молодых семей, который проходит в Псковской области. 

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