Площадку для сдачи норм ГТО построят в Дно

11:39, 09 августа 2019, ПАИ

В Дно в ближайшее время будет построена спортивная площадка для сдачи норм ГТО, заявил заместитель председателя комитета по спорту Псковской области Алексей Орлов во время встречи с детьми из дновского микрорайона «Новый завод». Об этом сообщается в группе газеты «Дновец» в социальной сети «ВКонтакте».

Встреча Алексея Орлова и советника губернатора Псковской области, начальника территориального отдела социальной защиты в Дновском районе Татьяны Пахомовой с детьми состоялась 9 августа. На ней они вручили детям волейбольную сетку и мяч. Ранее инициативная группа ребят из микрорайона «Новый завод» обращалась с просьбой о предоставлении им волейбольной сетки и мяча.

Кроме этого, зампредседателя регионального комитета по спорту призвал ребят вести здоровый образ жизни, активно проводить свободное время на свежем воздухе, занимаясь спортом.