Заросли конопли в лесу и 15 килограммов марихуаны в доме братьев-великолучан обнаружили полицейские

11:58, 09 августа 2019, ПАИ

Факт незаконного культивирования конопли в лесу выявили сотрудники МО МВД России «Бежаницкий». На участке примерно 400 квадратных метров выращивалось несколько сотен кустов наркосодержащего растения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

При содействии коллег из областного управления по контролю за оборотом наркотиков бежаницким полицейским удалось установить двух подозреваемых в разведении конопли. Ими оказались два брата-великолучанина, одному из которых только недавно исполнилось 18 лет. По версии следствия, молодые люди выращивали в лесу коноплю для дальнейшего изготовления марихуаны.

В ходе обыска в их доме полицейские обнаружили и изъяли более 15 килограммов марихуаны, приспособления для культивирования и обработки наркотика.

В отношении братьев возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры).