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Коммунальные и аварийные службы Великих Лук переведены на усиленный режим работы

Фото Анны Долгушиной в группе "Подслушано Великие Луки" в социальной сети "ВКонтакте"

В Великих Луках коммунальные и аварийные службы переведены на усиленный режим работы. Такое поручение дал губернатор Псковской области Михаил Ведерников после того, как в результате сильного ливня вечером 8 августа улицы города оказались затопленными. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В частности, из-за ливней в Великих Луках затопило проезжую часть площади Калинина, улицу Карла Либкнехта у дома № 24, Октябрьский проспект у дома № 24 и территорию частного жилого дома на улице Матвея Кузьмина, 66.

Последствия ливня устраняют 26 специалистов: 4 аварийные бригады Спецавтохозяйства, 2 аварийные бригады Водоканала, 3 аварийные бригады управляющих компаний ЖКХ. В настоящий момент они смогли уже ликвидировать подтопления улиц по Октябрьскому проспекту, 24 и улице Карла Либкнехта, 19 и 24.

С сегодняшнего дня и по 12 августа в Великих Луках введен режим повышенной готовности для городских служб и территориального отделения МЧС. Михаил Ведерников держит ситуацию с подтоплением города на личном контроле.

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