В драмтеатр, филармонию и театр кукол в Пскове не пропустят без кассового чека с билетом

14:04, 09 августа 2019, ПАИ

С 1 июля вход на мероприятия в Псковскую областную филармонию, Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина и театра кукол будет доступен только при предъявлении билета с кассовым чеком, подтверждающим факт его приобретения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона, такое нововведение связано с тем, что расширился список организаций, обязанных применять контрольно-кассовую технику.

«Посетить мероприятие теперь можно только при наличии двух документов – билета и кассового чека», — рассказали в пресс-службе. Отмечается, что кассир будет по-прежнему распечатывать бумажный билет и прикреплять к нему чек, чтобы он не потерялся. При отмене, замене или переносе мероприятия возврат денег возможен только при наличии кассового чека.

В случае покупки электронных билетов с использованием онлайн-системы «Орбилет» для прохода на мероприятие необходимо предъявить электронный билет и чек, направленные покупателю на электронную почту.

Для возврата денежных средств за электронные билеты необходимо написать заявление на е-mail: support@orbilet.ru. Деньги за билеты, купленные онлайн, в кассе не возвращаются.

В пресс-службе добавили, что приобретённые до 1 июля билеты действительны без чека. Правила возврата таких билетов не изменились.