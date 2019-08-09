0
14:04
Подтопление в Великих Луках повторилось спустя 30 лет
12:42
Псковичам презентовали «Семейное древо сердец»
12:24
Коммунальные и аварийные службы Великих Лук переведены на усиленный режим работы
11:31
ФОТОФАКТ: В Пскове появился арт-объект на набережной реки Великой
10:46
Из-за ливня Великие Луки затопило
10:00
Россия стала лучшей в гонке преследования на «Десантном взводе»
22:15
Псковичей предупреждают об очень сильном дожде на востоке области
Еще новости
Общество

В драмтеатр, филармонию и театр кукол в Пскове не пропустят без кассового чека с билетом

С 1 июля вход на мероприятия в Псковскую областную филармонию, Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина  и театра кукол будет доступен только при предъявлении билета с кассовым чеком, подтверждающим факт его приобретения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона, такое нововведение связано с тем, что расширился список организаций, обязанных применять контрольно-кассовую технику.

«Посетить мероприятие теперь можно только при наличии двух документов – билета и кассового чека», — рассказали в пресс-службе. Отмечается, что кассир будет по-прежнему распечатывать бумажный билет и прикреплять к нему чек, чтобы он не потерялся. При отмене, замене или переносе мероприятия возврат денег возможен только при наличии кассового чека.

В случае покупки электронных билетов с использованием онлайн-системы «Орбилет» для прохода на мероприятие необходимо предъявить электронный билет и чек, направленные покупателю на электронную почту.

Для возврата денежных средств за электронные билеты необходимо написать заявление на е-mail: support@orbilet.ru. Деньги за билеты, купленные онлайн, в кассе не возвращаются.

В пресс-службе добавили, что приобретённые до 1 июля билеты действительны без чека. Правила возврата таких билетов не изменились.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Подтопление в Великих Луках повторилось спустя 30 лет
09 августа 2019
Подтопление в Великих Луках повторилось спустя 30 лет
Псковичам презентовали «Семейное древо сердец»
09 августа 2019
Псковичам презентовали «Семейное древо сердец»
Коммунальные и аварийные службы Великих Лук переведены на усиленный режим работы
09 августа 2019
Коммунальные и аварийные службы Великих Лук переведены на усиленный режим работы
ФОТОФАКТ: В Пскове появился арт-объект на набережной реки Великой
09 августа 2019
ФОТОФАКТ: В Пскове появился арт-объект на набережной реки Великой
Из-за ливня Великие Луки затопило
09 августа 2019
Из-за ливня Великие Луки затопило
Россия стала лучшей в гонке преследования на «Десантном взводе»
09 августа 2019
Россия стала лучшей в гонке преследования на «Десантном взводе»
Псковичей предупреждают об очень сильном дожде на востоке области
08 августа 2019
Псковичей предупреждают об очень сильном дожде на востоке области
Литейную форму для изготовления пуль нашли археологи в Пскове
08 августа 2019
Литейную форму для изготовления пуль нашли археологи в Пскове

Идет загрузка...