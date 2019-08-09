Более 7 лет проведут в тюрьме двое великолучан за убийство из-за 500 рублей

13:35, 09 августа 2019, ПАИ

Более 7 лет тюрьмы получили двое великолучан 28 и 25 лет за избиение со смертельным исходом знакомого, который задолжал им 500 рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Установлено, что в ночь на 6 июля 2018 года в Великих Луках мужчины пришли в заброшенный дом, где находился потерпевший. Они хотели, чтобы он вернул долг в размере 500 рублей. Не получив деньги, мужчины избили должника и выкинули его в окно. От полученной при падении черепно-мозговой травмы мужчина скончался. После этого преступники оттащили тело к другому дому и скрылись с места преступления.

Великолукский городской суд признал великолучан виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ) и назначил им наказание в виде 7 лет и 4 месяцев лишения свободы. Они будут отбывать срок в исправительной колонии строгого режима.