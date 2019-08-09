10 августа начнётся агитация в СМИ перед сентябрьскими выборами в Псковской области

13:45, 09 августа 2019, ПАИ

10 августа начнётся период предвыборной агитации в средствах массовой информации перед выборами, которые пройдут в Псковской области в Единый день голосования 8 сентября.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Избирательной комиссии региона, по избирательному законодательству агитация в СМИ стартует за 28 дней до выборов. Участвовать в ней могут только зарегистрированные кандидаты, чьи имена будут включены в избирательные бюллетени.

Перед началом агитации избирательные комиссии провели жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени и печатных площадей в СМИ.

Агитационный период продлится до дня тишины, то есть до 7 сентября.

В Единый день голосования в Псковской области состоятся 13 избирательных кампаний, в том числе пройдут выборы глав шести районов, довыборы в Псковскую городскую Думу и Псковское областное Собрание.