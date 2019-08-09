Круглый стол с молодыми специалистами проходит в Псковской городской поликлинике

14:43, 09 августа 2019, ПАИ

Круглый стол с молодыми специалистами проходит в Псковской городской поликлинике 9 августа. Он посвящён вопросу совершенствования условий работы в учреждении с целью закрепления специалистов на местах и решения кадровой проблемы. Об этом Псковскому агентству информации сообщила главный врач медицинского учреждения, кандидат в депутаты Псковской городской Думы шестого созыва по одномандатному округу №13 от партии «Единая Россия» Галина Неваленная.

Она рассказала, что в мероприятии участвуют молодые специалисты, которые пришли на работу в поликлинику в этом году и в прошлом. «Обсудим, как им живется в нашей дружной семье, и что еще надо сделать, чтобы мы стали еще более привлекательными для новых кадров», — рассказала Галина Неваленная.

Также на круглом столе молодым специалистам расскажут о мерах социальной поддержки. Кроме этого, пояснила главный врач, они смогут пообщаться с опытными коллегами. «Главное, чтобы институт наставничества в поликлинике совершенствовался. Наша задача, чтобы опытные медики передали свои знания молодому поколению», — подчеркнула Галина Неваленная.

По ее словам, важно адаптировать специалиста к работе в новой для него среде, поскольку трудовая деятельность в первичном медицинском звене достаточно активная и напряженная. Она отметила, что также в больницу вернулись двое опытных врачей. «Самый интересный и востребованный труд — это работа лечащего врача, который непосредственно контактирует с пациентами», — добавила Галина Неваленная.

Всего в Псковской городской поликлинике из числа молодых специалистов в возрасте до 35 лет трудятся 15 врачей и 43 сотрудника среднего медицинского персонала.

Кроме Галины Неваленной на пост депутата гордумы по одномандатному округу №13 претендуют официальный уполномоченный представитель Гражданского регионального автономного движения России, самовыдвиженец Василий Краснов, начальник отдела внедрения ООО «МИП «ДЭМИСМЕД» Николай Кузьмин от партии «Яблоко», директор ООО ЧОО «Областное агентство безопасности» Олег Луценко от партии КПРФ, повар ООО «Перспектива» Павел Рахонин от партии ЛДПР, директор ООО «Эко-край «Псковский» Игорь Романов от «Партии Роста», заместитель генерального директора ООО «УО» Городская управляющая компания» Татьяна Филипченкова от партии «Справедливая Россия», а также председатель ликвидационной комиссии ООО Центр дополнительного образования «АйтиЛён» Виктор Широбоков от партии «Социальная защита». Выборы состоятся в Единый день голосования 8 сентября.