В течение двух недель псковичи смогут пройти диспансеризацию в ФАПе на улице Труда

15:00, 09 августа 2019, ПАИ

Две недели будет работать мобильный фельдшерско-акушерский пункт на территории «Семейного «Магнита» в Пскове на улице Труда, 37а, сообщили Псковскому агентству информации в Псковской городской поликлинике.

Все желающие смогут пройти в выездном ФАПе (автобус с государственным номером «В 862 КР 60») диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры. ФАП будет работать с 12 по 16 августа и с 19 по 23 августа с 10:00 до 14:00.

Диспансеризация будет включать в себя опрос (анкетирование), антропометрию, измерение артериального и внутриглазного давления, электрокардиограмму, выдачу направления на анализы и обследования.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам 53-49-42 (приемная главного врача), 53-62-14 (отделение профилактики).