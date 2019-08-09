Наталья Плявинская: На форуме молодых семей я первый раз увидела аудиторию, которую не нужно мотивировать

15:14, 09 августа 2019, ПАИ

«Именно на этом форуме первый раз я увидела аудиторию, которую не нужно было мотивировать», - рассказала начальник управления общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская о Всероссийском форуме молодых семей, который 9 августа завершил работу в Псковской области. Об этом корреспондент Псковского агентства информации передаёт с пресс-конференции.

По словам Натальи Плявинской, участники форума делали всё ради детей, а не ради своего становления. «Их не нужно постоянно как-то мотивировать, подпитывать, у них не возникало вопросов: «А зачем нам это», - сказала она.

Участник форума Даниил Назарой отметил работу аниматоров для детей, деятельность волонтёров, которые помогали семьям.

«Мы ощутили полное вливание в коллектив, никто не был обделен, - поделился он впечатлениями. - Очень пестрая программа форума». Также Даниил Назарой подчеркнул, что у участников была обратная связь с выступающими, что позволяло всегда получить ответ на интересующий вопрос.

Всероссийский форум молодых семей организовало в Псковской области федеральное агентство по делам молодежи. Партнерами мероприятия стали администрация Псковской области, Псковский государственный университет, ассоциация организаций по защите семьи, национальная родительская ассоциация. В форуме приняли участие около 400 человек из 46 регионов страны.