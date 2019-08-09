Псковстат выяснил, где предпочитали отдыхать жители области в прошлом году

16:16, 09 августа 2019, ПАИ

В прошлом году услугами туристических фирм, работающих в Псковской области, воспользовались 31 тыс. 400 человек, среди которых 97,4% - граждане России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковстате.

Из числа обратившихся в турфирмы, в зарубежные страны по туристским путевкам выехали 14 тыс. 700 человек. 24,6% из них посетили Эстонию, 21,7% - Турцию, 9,4% - Латвию, 9,2% - Швецию, 7,7% - Тунис и 4,3% - Грецию.

В путешествие по России турфирмы отправили 15,9 тыс. человек, 65,1% из них посетили достопримечательности Псковской области. 14,5% туристов выбрали отдых в Краснодарском крае, 10,8% - в Санкт-Петербурге, 3,8% - в Новгородской области и 3,6% - в Крыму.

Туристские организации Псковской области приняли 829 иностранных граждан. Среди иностранцев были 34,7% граждан Латвии, 22% - Германии, 15,3% - Эстонии.

Всего в прошлом году в Псковской области работали 55 туристических фирм, 22 из которых совмещали туроператорскую и турагентскую деятельность, 31 работала только в качестве турагента, а две – в качестве туроператора.