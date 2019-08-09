За убийство косули жителю Новоржевского района грозит 5 лет тюрьмы

16:43, 09 августа 2019, ПАИ

25-летний житель деревни Залог Новоржевского района незаконно застрелил косулю, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Отмечается, что подозреваемый уже признался в совершении преступления. По месту жительства «охотника» правоохранители обнаружили и изъяли незарегистрированное ружье, боеприпасы и останки животного.

По факту незаконной охоты в районном отделении полиции возбудили уголовное дело (статья 258 УК РФ). Максимальный размер наказания, предусмотренный законодательством за совершение данного преступления, составляет 5 лет лишения свободы.