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Общество

За убийство косули жителю Новоржевского района грозит 5 лет тюрьмы

25-летний житель деревни Залог Новоржевского района незаконно застрелил косулю, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Отмечается, что подозреваемый уже признался в совершении преступления. По месту жительства «охотника» правоохранители обнаружили и изъяли незарегистрированное ружье, боеприпасы и останки животного.

По факту незаконной охоты в районном отделении полиции возбудили уголовное дело (статья 258 УК РФ). Максимальный размер наказания, предусмотренный законодательством за совершение данного преступления, составляет 5 лет лишения свободы.

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