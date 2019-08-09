Качество ремонта дорог проверили в районе вокзала в Пскове

17:12, 09 августа 2019, ПАИ

Качество отремонтированных в этом году улиц Рельсовой и Железнодорожной, а также Паровозного проезда проконтролировали председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин, представители подрядчиков, общественники и журналисты, 9 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Во время приёмки двух улиц и Паровозного проезда Борис Елкин рассказал, что эти дороги общей протяженностью 2 километра были отремонтированы в этом году на средства федерального и областного бюджетов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На эти цели были выделены 17 млн рублей. «17 млн — это достаточно скромная сумма. На те деньги, которые были заложены, мы сделали большой объём работ», - отметил он.

Борис Елкин также сообщил, что на данных дорогах поменяли только покрытие, а ремонт тротуаров не предусматривался, так как их здесь изначально не было. «В принципе дороги уже сделаны давно. Замечаний никаких нет. Сейчас собрались ввести объект в эксплуатацию», - пояснил он. Борис Елкин также отметил, что Псковавтодор провел все необходимые экспертизы и подтвердил, что работы проведены качественно.

Общественники поинтересовались, будет ли на этих улицах установлено ограничение движения. Борис Елкин обратил их внимание на то, что на улице Рельсовой уже стоит знак ограничения скорости до 40 километров. При этом он добавил, что по вопросу ограничения скорости будет проведен анализ, а окончательное решение примет городская комиссия по безопасности дорожного движения.

После этого участники приёмки дорог прошли по Паровозному переулку, улицам Рельсовой и Железнодорожной и оценили работы, которые выполнили подрядчики. Руководитель Псковавтодора Владимир Шаляев обратил внимание общественников и журналистов на то, что на дорогах нет луж, несмотря на то, что сегодня был дождь. Он подчеркнул, что проблем с водоотводом на участках этих улиц не будет.

Борис Елкин также сообщил, что в рамках ремонта дорог была сделана пешеходная дорожка в сторону переулка Машинистов. Общественники поинтересовались, почему перед началом пешеходной дорожки стоят блоки, а не специальные столбики. Им объяснили, что столбики в этом месте срезают, а блоки были возвращены по просьбе жителей, чтобы никто не ездил на машине по пешеходной дорожке.

По итогам осмотра ремонт дорог не вызвал нарекания у властей, общественников и местных жителей. Одна из местных жительниц отметила, что раньше покрытие улиц было плохое, а сейчас все стало значительно лучше. «Мы довольны», - подчеркнула она. Владимир Шаляев добавил, что гарантия на отремонтированные дороги составит четыре года.

Журналисты и общественники поинтересовались у Бориса Елкина, какие еще улицы будут отремонтированы в Пскове. Председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству рассказал, что скоро будет приёмка улицы Юбилейной. Дополнительно в этом году силами города будет сделан участок на пересечении Рижского проспекта и улицы Петровской. Также будет отремонтированы подъезд к перинатальному центру, двух километровый подъезд к кладбищу Орлецы, завершены работы по улицам Пароменской и Киселева. В планах на следующий год также ремонт улиц Инженерной и Индустриальной. «На следующий год планы большие, многое ещё нужно утвердить, возможно, сделаем даже больше, чем планируем», - сказал Борис Елкин.