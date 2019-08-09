Эксперт: В Пскове остро ощущается дефицит эндокринологов и кардиологов

17:48, 09 августа 2019, ПАИ

«В Пскове остро ощущается дефицит врачей-участковых, эндокринологов и кардиологов, поэтому привлечение молодых специалистов — приоритетное направление работы городской поликлиники», — отметила главный врач Псковской городской поликлиник, кандидат в депутаты Псковской городской Думы шестого созыва по одномандатному округу №13 от партии «Единая Россия» Галина Неваленная в ходе круглого стола 9 августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Главный врач медицинского учреждения в рамках мероприятия обсудила с молодыми врачами поликлиники из Печор, Белгорода, Новгорода, Саратова, Ташкента и их наставниками вопросы закрепления молодых специалистов на рабочих местах в сфере здравоохранения.

Галина Неваленная напомнила о мерах социальной поддержки медицинских кадров: подъемные выплаты и квартальные премии, надбавки за участие в диспансеризации и вакцинации населения, обеспечение иногородних врачей муниципальным жильем или материальной компенсацией и другие.

«Мы предлагаем вам дополнительное обучение управлению новым оборудованием, работу в методическом, проектном и других направлениях. Мы всегда открыты для ваших инициатив и пожеланий!» - обратилась Галина Неваленная к молодым коллегам и пригласила к диалогу.

Отмечается, что в неформальной обстановке подняли темы адаптации новых сотрудников в коллективе, перспективы роста и другие актуальные для молодых специалистов вопросы. Кроме этого, участники встречи также затронули тему возвращения цеховой медицины и набирающих популярность медицинских офисов в противовес поликлиникам.

Галина Неваленная высказала пожелание, чтобы такие встречи стали традиционными. «Работники амбулаторного отделения - это всегда люди с быстрым, креативным мышлением, которые решились на непростую, но очень интересную работу», - добавила она.

Кроме Галины Неваленной на пост депутата гордумы по одномандатному округу №13 претендуют официальный уполномоченный представитель Гражданского регионального автономного движения России, самовыдвиженец Василий Краснов, начальник отдела внедрения ООО «МИП «ДЭМИСМЕД» Николай Кузьмин от партии «Яблоко», директор ООО ЧОО «Областное агентство безопасности» Олег Луценко от партии КПРФ, повар ООО «Перспектива» Павел Рахонин от партии ЛДПР, директор ООО «Эко-край «Псковский» Игорь Романов от «Партии Роста», заместитель генерального директора ООО «УО» Городская управляющая компания» Татьяна Филипченкова от партии «Справедливая Россия», а также председатель ликвидационной комиссии ООО Центр дополнительного образования «АйтиЛён» Виктор Широбоков от партии «Социальная защита». Выборы состоятся в Единый день голосования 8 сентября.