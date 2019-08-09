Двор на улице Розы Люксембург в Пскове благоустраивают за 1,3 млн

18:23, 09 августа 2019, ПАИ

Двор дома № 28 на улице Розы Люксембург благоустраивают в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, с ходом работ ознакомились депутат Псковской городской Думы по этому округу Александр Баев, и. п. главы Пскова Елена Полонская и представители управления городского хозяйства.

Цена контракта составляет около 1,3 млн рублей. Работы финансируются из средств бюджета города в рамках программы «Формирование современной городской среды»

Подрядчик демонтирует старое асфальтовое покрытие и заменит его новым, установит новые бордюрные камни, оборудует парковку. Строители уже обновили бордюры, срезали старый асфальт.

На следующей неделе планируется сделать основание для асфальтового покрытия, затем уложить в два слоя и сам асфальт. Работы предполагается завершить до начала сентября.

Отмечается, что каких-либо замечаний в адрес подрядчика ни у властей, ни у местных жителей не оказалось. Но, как выяснилось, у жильцов дома № 28 накопились серьезные претензии к соседям из дома № 24/26 на улице Розы Люксембург.

«Ремонт в нашем дворе проходит хорошо и даже с размахом. Но, получается, что на въезде к нашему дому так и останутся огромные ямы. Нам уже объяснили, что этот выезд относится к соседнему дому, а его жильцы, в отличие от нас, ни в какую не хотят кооперироваться, собирать общее собрание и подавать заявку городским властям на ремонт этого участка. А без этого никакие серьезные ремонтные работы во дворе невозможны», - рассказала жительница дома № 28 Людмила Орлова.

На инертность соседей указал и Александр Баев. Он заметил, что несколько раз пытался выяснить, кто является старшим по дому № 24/26, но так и не смог это сделать. Одна из жительниц этого дома выразила готовность попытаться активизировать своих соседей по дому при поддержке депутата и напомнить им, что это в их общих интересах.

«Теперь, когда активные люди нашлись и в этом доме, остается надеяться, что ситуация сдвинется с мертвой точки, и его жильцы найдут время, чтобы обсудить вопросы благоустройства своей придомовой территории и подать соответствующую заявку. Потому что без нее финансирование капремонта этого проезда за счет муниципального бюджета будет являться нецелевым использованием бюджетных средств», - подчеркнул Александр Баев.