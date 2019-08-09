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Общество

Медали «За любовь и верность» получили две псковские семьи

В Пскове чествовали семьи Никитенко и Платоновых, которые прожили в браке более сорока лет. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, исполняющая полномочия главы города Елена Полонская вручила им награды от организационного комитета по проведению Дня семьи, любви и верности в РФ: медали «За любовь и верность», удостоверения к ним и лацканные знаки.

«Спасибо вам за огромный труд, за то, что смогли сохранить свои семьи, пронести через годы любовь и тепло. Наверняка ваши дети и внуки перенесут это в свои семьи», - обратилась к псковичам Елена Полонская и пожелала супругам крепкого здоровья, счастья, благополучия, заботы и внимания со стороны близких и родных.

Нина и Николай Никитенко живут вместе 43 года. Они воспитали сына и дочь, а теперь принимают участие в воспитании трёх внуков. «Спасибо за заботу и внимание. Мы знаем, что сейчас в области многое делается для развития института семьи, материнства и детства. И одно из приоритетных направлений регионального развития - это демография. Власти находятся на правильном пути, и пусть эта традиция будет продолжена!» - отметил Николай Никитенко.

Лидия и Юрий Платоновы вместе уже 45 лет. Они воспитали двоих детей, а теперь занимаются четырьмя внуками. «Главное в браке - крепкая любовь. Именно она позволяет пройти через все невзгоды и сохранить семью», - подчеркнул Юрий Платонов.

Медаль «За любовь и верность» - общественная награда, которую учредил организационный комитет по проведению Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации. Медалью награждаются супруги, которые прожили вместе в браке не менее 25 лет. Вместе с ней вручается удостоверение и два лацканных знака.

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