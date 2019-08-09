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Общество

Свыше 2 тысяч пожилых жителей Псковской области участвовали в проекте «Университет серебряного возраста»

Свыше 2 тысяч пожилых жителей Псковской области приняли участие в социальном проекте «Университет серебряного возраста — дорога к долголетию 80+». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, итоги проекта подвели на конференции регионального отделения «Союза пенсионеров России» 9 августа.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова подчеркнула, что «Университет серебряного возраста» — этой успешный социальный проект, который реализуется региональным отделением «Союза пенсионеров России» при поддержке губернатора Михаила Ведерникова, «Команды 2018» и Фонда президентских грантов.

«На занятиях вы смогли раскрыть свои способности, получить новые знания и навыки, в частности по профилактике заболеваний и поддержанию здорового образа жизни», — обратилась к присутствующим Вера Емельянова.

«Мы организовали 40 крупных мероприятий, хотя было запланировано только 15. Мы оказали образовательные услуги 831 пожилому человеку, из которых более 600 посетили группы здоровья, 186 обучались на факультете информационных технологий, 90 человек постигли азы компьютерной грамотности», — отметила заместитель председателя регионального отделения «Союза пенсионеров России», общественный помощник губернатора Светлана Мельничук и добавила, что 80 человек приняли участие в 5-м региональном конкурсе по компьютерному многоборью «Информатика вокруг нас». По ее словам, за учебный год 2018/2019 грантовые показатели были перевыполнены в несколько раз.

«Очень важно, что мы создали большую и дружную команду. Помог нам в этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он оказывает нам помощь во всех начинаниях. Мы также благодарны всем партнерам, а самое главное — участникам проекта», — заключила Светлана Мельничук.

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