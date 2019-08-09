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Общество

ВТБ запустил в контакт-центре голосового помощника

ВТБ в пилотном режиме запустил сервис голосового IVR в контакт-центр. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе банка, теперь клиентам достаточно задать свой вопрос, и помощник быстро ответит на него либо переведет звонок на сотрудника банка. Уже на этапе пилота он обрабатывает 25% от всех обращений.

Использование речевых технологий (распознавание речи и синтез) позволит клиентам получить актуальную справочную информацию и управлять услугами в автоматическом режиме. 

В настоящее время голосовой помощник может предоставить данные о балансе карты и ее готовности, помочь получить ПИН-код, график платежей по кредиту, а также остаток задолженности по ипотеке. В дальнейшем его функции будут расширены, он сможет предоставлять полный спектр сервисов.

Если при обращении необходима консультация сотрудника, помощник распознает это и переведет звонок в контакт-центр. При этом уже по итогам пилотирования технологии время соединения клиента с оператором уменьшилось в два раза.

«Система голосового помощника имеет большой потенциал развития и позволит банку повысить качество обслуживания клиентов в рамках стратегии ВТБ. Возможности голосовых IVR намного выше, чем у классических с тоновым набором клавиш. Кроме того, они намного удобнее, поскольку при обращении не нужно прослушивать длинное меню и нажимать кнопки. Диалог сравним с «живым» разговором оператора контакт-центра. По оценкам наших клиентов, новая система стала проще и быстрее», – отметила  руководитель департамента клиентского обслуживания ВТБ Ольга Цегельная.

В настоящее время голосовой помощник работает в пилотном режиме на территории всех регионов присутствия банка, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. До конца 2019 года технология будет доступна всем клиентам ВТБ на территории России.

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