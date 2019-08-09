15 великолучан предстанут перед судом за незаконное обналичивание маткапитала

21:02, 09 августа 2019, ПАИ

15 жителей Великих Лук предстанут перед судом за серию мошенничеств с материнским капиталом (часть 3 статьи 159.2 УК РФ), сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковской области.

Отмечается, что на протяжении 2012-2016 годов великолучане в составе группы лиц по предварительному сговору совершали незаконные действия по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала. Они предоставляли в территориальные органы Пенсионного фонда России заведомо ложные сведения о якобы приобретенном жилье, которое фактически контролировалось преступниками и не использовалось для улучшения жилищных условий.

Незаконно полученные деньги обвиняемые распределяли между участниками преступной группы, в которую входили сотрудники риэлторских агентств и получатели сертификатов.

В ведомстве добавили, что санкция наиболее строгого наказания по инкриминируемой статье предусматривает лишение свободы до 6 лет.