0
17:37
Часть Октябрьского проспекта в Пскове закроют для транспорта с 12 по 18 августа
16:26
15 фермеров из Псковской области получили гранты
16:16
Псковстат выяснил, где предпочитали отдыхать жители области в прошлом году
15:46
«Семь раз отмерь» - 9 августа (ЗВУК)
15:14
Наталья Плявинская: На форуме молодых семей я первый раз увидела аудиторию, которую не нужно мотивировать
14:55
Наталия Соколова о форуме молодых семей: То, что я слышала, мне было очень симпатично
14:04
Подтопление в Великих Луках повторилось спустя 30 лет
Еще новости
Общество

15 великолучан предстанут перед судом за незаконное обналичивание маткапитала

15 жителей Великих Лук предстанут перед судом за серию мошенничеств с материнским капиталом (часть 3 статьи 159.2 УК РФ), сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковской области.

Отмечается, что на протяжении 2012-2016 годов великолучане в составе группы лиц по предварительному сговору совершали незаконные действия по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала. Они предоставляли в территориальные органы Пенсионного фонда России заведомо ложные сведения о якобы приобретенном жилье, которое фактически контролировалось преступниками и не использовалось для улучшения жилищных условий.

Незаконно полученные деньги обвиняемые распределяли между участниками преступной группы, в которую входили сотрудники риэлторских агентств и получатели сертификатов.

В ведомстве добавили, что санкция наиболее строгого наказания по инкриминируемой статье предусматривает лишение свободы до 6 лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Часть Октябрьского проспекта в Пскове закроют для транспорта с 12 по 18 августа
09 августа 2019
Часть Октябрьского проспекта в Пскове закроют для транспорта с 12 по 18 августа
15 фермеров из Псковской области получили гранты
09 августа 2019
15 фермеров из Псковской области получили гранты
Псковстат выяснил, где предпочитали отдыхать жители области в прошлом году
09 августа 2019
Псковстат выяснил, где предпочитали отдыхать жители области в прошлом году
«Семь раз отмерь» - 9 августа (ЗВУК)
09 августа 2019
«Семь раз отмерь» - 9 августа (ЗВУК)
Наталья Плявинская: На форуме молодых семей я первый раз увидела аудиторию, которую не нужно мотивировать
09 августа 2019
Наталья Плявинская: На форуме молодых семей я первый раз увидела аудиторию, которую не нужно мотивировать
Наталия Соколова о форуме молодых семей: То, что я слышала, мне было очень симпатично
09 августа 2019
Наталия Соколова о форуме молодых семей: То, что я слышала, мне было очень симпатично
Подтопление в Великих Луках повторилось спустя 30 лет
09 августа 2019
Подтопление в Великих Луках повторилось спустя 30 лет
Псковичам презентовали «Семейное древо сердец»
09 августа 2019
Псковичам презентовали «Семейное древо сердец»

Идет загрузка...