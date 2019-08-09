Иван Штылин поздравил с 90-летием узницу фашистских лагерей

21:30, 09 августа 2019, ПАИ

Председатель комитета по спорту Псковской области, кандидат на пост главы Пустошкинского района Иван Штылин поздравил с 90-летием малолетнего узника фашистских концлагерей, жительницу деревни Тимоново Пустошкинского района Анну Харлашову. Об этом он сообщил в своем Instagram.

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова Иван Штылин вместе с коллегами передал Анне Харлашовой поздравительную телеграмму от президента России Владимира Путина и поздравил ее с юбилеем.

Также на пост главы Пустошкинского района претендуют домохозяйка Елена Агаджанова от «Партии Роста», начальник по управлению имуществом АО «Псковский завод радиодеталей «Плескава» Валентина Александрова от «Справедливой России», пенсионер Светлана Василькова от «Яблоко», помощник депутата Псковского областного Собрания Алексей Карасев от ЛДПР, глава сельского поселения «Красноармейская волость» Себежского района Виктор Лапшин от КПРФ и временно не работающий Алексей Штукин от партии «Коммунисты России».