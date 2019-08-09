Минкультуры предложило штрафовать на 50 тысяч за съемку фильмов в кинозалах

21:58, 09 августа 2019, ПАИ

Министерство культуры России за незаконную съемку фильмов в кинозалах предложило штрафовать от 50 тысяч рублей или привлекать нарушителей к обязательным работами на срок от 50 часов с конфискацией используемого оборудования, пишет ТАСС.

Изменения предлагается внести в Кодекс России об административных правонарушениях. Согласно проекту, незаконная съемка «влечет наложение административного штрафа в размере 50 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок от 50 до 100 часов с конфискацией оборудования, используемого для фотосъемки, аудио- и (или) видеозаписи».

За повторное совершение административного правонарушения предусмотрен штраф в размере 100 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок от 100 до 150 часов с конфискацией используемого для съемки оборудования.