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Общество

«Любовь и голуби» стал самым популярным советским фильмом на YouTube

Фильм Владимира Меньшова «Любовь и голуби» стал самым популярным советским фильмом на YouTube-канале киноконцерна «Мосфильм». Как пишет РИА Новости, фильм набрал более 20 миллионов просмотров.

В киноконцерне рассказали, что интернет совершил революцию в дистрибуции фильмов, поскольку благодаря всемирной паутине удалось достичь того, что неподвластно средствам традиционного кинопроката. «Недавно количество просмотров фильма Владимира Меньшова «Любовь и голуби» на YouTube-канале «Мосфильма» превысило 20 миллионов с момента размещения», - отметили представители «Мосфильма».

В рейтинг также вошли фильмы «Иван Васильевич меняет профессию» (18,9 миллионов просмотров), «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (18 миллионов просмотров), «Девчата» (16 миллионов просмотров) и ряд других.

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