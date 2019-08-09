0
22:50
Apple заплатит 1 млн долларов за обнаружение уязвимости в iPhone
17:37
Часть Октябрьского проспекта в Пскове закроют для транспорта с 12 по 18 августа
16:26
15 фермеров из Псковской области получили гранты
16:16
Псковстат выяснил, где предпочитали отдыхать жители области в прошлом году
15:46
«Семь раз отмерь» - 9 августа (ЗВУК)
15:14
Наталья Плявинская: На форуме молодых семей я первый раз увидела аудиторию, которую не нужно мотивировать
14:55
Наталия Соколова о форуме молодых семей: То, что я слышала, мне было очень симпатично
Еще новости
Общество

Ливни подтопили населенные пункты в Новгородской области

Сильные дожди подтопили населенные пункты и размыли участки автодорог в трех районах Новгородской области, пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС России.

Отмечается, что для уточнения обстоятельств на места подтоплений направлены оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов, силы и средства аэромобильной группировки с целью оказания помощи населению.

Ливни и усиление ветра 9 августа днем привели к перебоям электроснабжения в 30 населенных пунктов региона в Демянском, Маревском, Старорусском и Холмском районах, где проживает около 600 человек.

8 августа в Великих Луках выпало 56 мм осадков. Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников взял под личный контроль проводимые работы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Apple заплатит 1 млн долларов за обнаружение уязвимости в iPhone
09 августа 2019
Apple заплатит 1 млн долларов за обнаружение уязвимости в iPhone
Часть Октябрьского проспекта в Пскове закроют для транспорта с 12 по 18 августа
09 августа 2019
Часть Октябрьского проспекта в Пскове закроют для транспорта с 12 по 18 августа
15 фермеров из Псковской области получили гранты
09 августа 2019
15 фермеров из Псковской области получили гранты
Псковстат выяснил, где предпочитали отдыхать жители области в прошлом году
09 августа 2019
Псковстат выяснил, где предпочитали отдыхать жители области в прошлом году
«Семь раз отмерь» - 9 августа (ЗВУК)
09 августа 2019
«Семь раз отмерь» - 9 августа (ЗВУК)
Наталья Плявинская: На форуме молодых семей я первый раз увидела аудиторию, которую не нужно мотивировать
09 августа 2019
Наталья Плявинская: На форуме молодых семей я первый раз увидела аудиторию, которую не нужно мотивировать
Наталия Соколова о форуме молодых семей: То, что я слышала, мне было очень симпатично
09 августа 2019
Наталия Соколова о форуме молодых семей: То, что я слышала, мне было очень симпатично
Подтопление в Великих Луках повторилось спустя 30 лет
09 августа 2019
Подтопление в Великих Луках повторилось спустя 30 лет

Идет загрузка...