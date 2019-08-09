Ливни подтопили населенные пункты в Новгородской области

23:02, 09 августа 2019, ПАИ

Сильные дожди подтопили населенные пункты и размыли участки автодорог в трех районах Новгородской области, пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС России.

Отмечается, что для уточнения обстоятельств на места подтоплений направлены оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов, силы и средства аэромобильной группировки с целью оказания помощи населению.

Ливни и усиление ветра 9 августа днем привели к перебоям электроснабжения в 30 населенных пунктов региона в Демянском, Маревском, Старорусском и Холмском районах, где проживает около 600 человек.

8 августа в Великих Луках выпало 56 мм осадков. Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников взял под личный контроль проводимые работы.