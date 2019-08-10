75-ю годовщину освобождения отмечают в Печорах

09:08, 10 августа 2019, ПАИ

10 августа в Печорах пройдут мероприятия, посвященные 75-й годовщине со дня освобождения города и района от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В частности, в 10:00 на улице Свободы начнет работу выставка современной и исторической военной техники и ярмарка промыслов «Ремесленные перезвоны». В 12:00 на Соборной площади состоится Благодарственный молебен Пресвятой Богородице, после чего у памятника Стела - торжественный митинг.

Кроме того, в парке культуры и отдыха «Треугольник» выступят десантники, в 14:00 состоится концерт «Победа в песнях и наших сердцах». Концерт органной музыки в исполнении лауреата международных конкурсов Ольги Бестужевой (Нижний Новгород) пройдет вечером в лютеранской кирхе. В 19:00 в паке «Треугольник» стартует праздничный концерт и дискотека. День завершит праздничный салют, он начнется в 22:30.

Печоры освободили 11 августа 1945 года войска 291-й стрелковой дивизии 116-го стрелкового корпуса 67-й армии 3-го Прибалтийского фронта в ходе Тартуской наступательной операции. После этого Псковская область была полностью освобождена от немецко-фашистских захватчиков.