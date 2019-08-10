Выставка актера Игоря Григорьева откроется в Пскове в сентябре

10:18, 10 августа 2019, ПАИ

5 сентября в Пскове в художественной галерее «Дар» откроется персональная выставка российского актера Игоря Григорьева (Дрюппе). Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Игорь Григорьев известен по сериалам «Тайны следствия» и «Морские дъяволы». Кроме того, он является драматургом, сценаристом, рок-музыкантом, выступает режиссером на проектах и телеведущим.

Галерея «Дар» расположена по адресу: улица Советская, дом 111. О подробностях выставки будет объявлено позже.