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Общество

Эксперты назвали самые распространенные в России фамилии

В России названы самые распространенные фамили. Как пишет РИА Новости, список составил председатель археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин.
 
По его словам, первые четыре места не изменились, в России все еще популярны фамилии Иванов, Попов, Кузнецов и Смирнов. Согласно данным исследований, в стране проживает больше всего Смирновых. Но, как заметил, Алексей Мосин, позиции в списке могут меняться в зависимсоти от региона. 
 
«Конечно, если мы приедем в какую-нибудь небольшую деревню, там может не оказаться ни Ивановых, ни Кузнецовых. А при большой выборке, предположим в мегаполисе, стойкая четверка самых частотных фамилий обязательно даст о себе знать», - пояснил эксперт.
 
Алексей Мосин уверен, что на распространенность фамилий главным образом влияют исторические и миграционные процессы.
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