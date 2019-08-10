Эксперты назвали самые распространенные в России фамилии

15:41, 10 августа 2019, ПАИ

В России названы самые распространенные фамили. Как пишет РИА Новости, список составил председатель археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин.

По его словам, первые четыре места не изменились, в России все еще популярны фамилии Иванов, Попов, Кузнецов и Смирнов. Согласно данным исследований, в стране проживает больше всего Смирновых. Но, как заметил, Алексей Мосин, позиции в списке могут меняться в зависимсоти от региона.

«Конечно, если мы приедем в какую-нибудь небольшую деревню, там может не оказаться ни Ивановых, ни Кузнецовых. А при большой выборке, предположим в мегаполисе, стойкая четверка самых частотных фамилий обязательно даст о себе знать», - пояснил эксперт.

Алексей Мосин уверен, что на распространенность фамилий главным образом влияют исторические и миграционные процессы.