В Пскове задержан подозреваемый в краже крышек люков на улице Новаторов

14:09, 10 августа 2019, ПАИ

В Пскове полицейские задержали подозреваемого в краже крышек канализационных люков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

9 августа в отделение полиции обратился сотрудник комитета по управлению городских муниципальных служб. Мужчина рассказал, что с улицы Новаторов исчезли 4 крышки канализационных люков.

Стражи порядка установили подозреваемого в краже муниципального имущества. Им оказался безработный 45-летний пскович. Выяснилось, что ранее мужчина уже был неоднократно судим, в том числе по статье 158 УК РФ (кража). Преступник дал признательные показания. Полиция проводит проверку.