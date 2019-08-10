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Общество

Мужчина погиб в ДТП на трассе Санкт-Петербург - Невель в Островском районе

10 августа около 10:45 в Островском районе на трассе Санкт-Петербург - Невель произошло ДТП, в результате которого один человек погиб и еще четыре получили ранения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Фото: «Жесть по-Псковски»

На дороге столкнулись машины «Киа», «Мицубиси» и грузовик «Вольво». Водитель «Мицубиси» погиб на месте, пострадали четыре человека, которые ехали в «Киа», среди которых был 9-летний мальчик. 

Сообщается, что сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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