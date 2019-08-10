Великолучанин украл автозапчасти и получил 2 года колонии

15:06, 10 августа 2019, ПАИ

В Великих Луках местный житель получил 2 года тюрьмы за кражу автозапчастей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Кража произошла в апреле. На улице Индустриальной мужчина проник в гараж через незапертую дверь и украл двигатель, а также запчасти от автомобиля "Мерседес". Ущерб составил 60 тысяч рублей.

Полиция задержала подозреваемого в преступлении. Им оказался 42-летний безработный, ранее судимый местный житель. Выяснилось, что мужчина вывозил запчасти на своем автомобиле. Стражи порядка изъяли часть похищенного.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Дело было направлено в Великолукский городской суд, который назначил виновному 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.