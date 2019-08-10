Попытка уйти от лобового столкновения при обгоне стала причиной смертельного ДТП под Псковом

12:21, 10 августа 2019, ПАИ

Сотрудники УМВД России по Псковской области назвали предварительную причину смертельного ДТП на трассе Санкт-Петербург - Невель. Авария произошла 10 августа около 10:45. Как рассказал корресподенту Псковского агентства информации руководитель пресс-службы УМВД России по региону Алексей Баранов, по всей видимости, водитель автомашины «Мицубиси» совершил выезд на встречную полосу, в этот момент на ней оказался грузовик «Вольво». Водитель легковой машины попытался уйти от столкновения, вырулил на обочину. В результате произошло столкновение с грузовиком по касательной, за «Вольво» шел автомобиль «КИА», с ним произошло лобовое столкновение.

В ведомстве уточнили, что в результате ДТП на месте погиб водитель «Мицубиси». Пострадали четыре человека - все они пассажиры этого автомобиля. Это двое мужчин, женщина и ребенок в возрасте 9 лет.

«Мицубиси» следовало в сторону Пскова, автомобиль с номерными знаками псковского региона. Грузовик и «КИА» шли в сторону Невеля. Автомобиль «КИА» зарегистрирован в Санкт-Петербурге.

На месте работает следственно-оперативная группа.