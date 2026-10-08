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Иностранца приговорили к 18 годам тюрьмы за контрабанду более 120 кг наркотиков через Псковскую область

Иностранца заочно приговорили к длительному заключению за контрабанду крупной партии наркотиков, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Фото: ПАИ

Гражданин Латвии находится в международном розыске за контрабанду наркотических средств (гашиша) через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС в особо крупном размере, а также за покушение на их незаконный сбыт. Преступление совершенно группой лиц по предварительному сговору.

Псковский областной суд признал иностранного гражданина виновным в совершении преступлений по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 и пункту «б» части 4 статьи 229.1 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее псковский суд вынес приговор украинской группировке за контрабанду более 100 килограммов наркотиков.

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