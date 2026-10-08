Мужчина попытался пронести патрон в здание псковского суда
Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов предотвратили пронос боеприпасов в здание Псковского гарнизонного военного суда. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.
Инцидент произошёл в контрольно-пропускном пункте при входе в здание суда. На заседание прибыл гражданин, проходящий в качестве подсудимого по уголовному делу о самовольном оставлении части или места службы (часть 3.1 статьи 337 УК РФ).
Судебный пристав проводил стандартную процедуру проверки. Мужчину ознакомили с перечнем предметов, запрещённых ко вносу в здание суда, и потребовали выложить их при наличии (огнестрельное, холодное оружие, а также боеприпасы, взрывчатые, ядовитые и радиоактивные вещества). Во время осмотра личных вещей судебный пристав обнаружил и изъял боевой патрон, в отношении виновного лица составлен административный протокол.
На место происшествия незамедлительно были вызваны сотрудники правоохранительных органов. В настоящее работают криминалисты, которые проводят осмотр и фиксацию обнаруженного боеприпаса. В отношении мужчины составляются соответствующие процессуальные документы.
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