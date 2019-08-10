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Общество

Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днем физкультурника

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днем физкультурника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона. 

В своем поздравлении, глава региона отметил, что этот праздник для тех, кто «дружит с физической культурой и спортом, исповедует здоровый образ жизни и совершенствует свое спортивное мастерство». По словам Михаила Ведерникова, физическая культура и спорт давно стали неотъемлемой частью жизни человека. Он считает, что одна из главных государственных задач - обеспечение здоровья граждан. 

«Сегодня как никогда нужны не только спортивные рекорды, но и массовый спорт для детей, молодежи, трудящихся, лиц пожилого возраста и лиц с ограничениями по здоровью. Развивая массовый спорт, мы непременно придем к большим олимпийским победам», - отметил Михаил Ведерников.

Кроме того, губернатор выразил признательность спортсменам и тренерам, которые представляют Псковскую область на всероссийских и международных соревнованиях. Михаил Ведерников подчеркнул, что благодаря таланту и упорству псковичей в копиле области награды Олимпийских и Паралимпийских игр, чемпионатов страны и мира, турниров самого разного уровня.

«От всей души желаю вам здоровья, счастья радости общения с прекрасным миром физической культуры и спорта, новых побед над собой и во славу Псковской области», - заключил глава региона. 

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