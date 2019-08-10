Галина Неваленная: Здоровый образ жизни – правильное направление

13:48, 10 августа 2019, ПАИ

«Здоровый образ жизни – это правильное направление, а одна из его составляющих - физические нагрузки. Движение – жизнь!», - заявила главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная на флешбоме «На зарядку становись!», который организовала партия «Единая Россия» в Пскове 10 августа в День физкультурника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Мероприятия собрало на городском пляже активистов «Единой России» и «Молодой Гвардии», а зарядку провела фитнес-тренер Наталья Ефимова.

Галина Неваленная отметила, что занятия физкультурой приобретают все большую популярность. По ее словам, современному обществу близки идеалы здоровья, силы и красоты.

«День физкультурника – это праздник, который объединяет разные поколения. Он близок и олимпийским чемпионам, и начинающим спортсменам, и просто тысячам любителей активного образа жизни», - заявил советник гендиректора ООО «Сибирская генерирующая компания», кандидат в депутаты Псковского областного Собрания Игорь Максимов. Он считает, что власти Псковской области понимают важность развития спорта и работают над созданием необходимых для этого условий – в регионе строятся физкультурно-оздоровительные комплексы, ремонтируются школьные спортзалы, открываются новые воркаут-площади, проводятся различные турниры.

Члены партии «Единая Россия» поздравили псковичей с праздником, пожелали им оптимизма и новых побед.