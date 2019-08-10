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Общество

18 человек стали жертвами тайфуна «Лекима» в Китае

10 августа в Китае жертвами мощного тайфуна «Лекима» стали 18 человек, еще 14 - пропали без вести. Об этом пишет газета «Известия». 

«Газета.ру» сообщает, что в поисково-спасательной операции участвует более 500 человек. Сообщается, что сильные дожди в городе Вэньчжоу провинции Чжэцзян привели к горному обвалу, который заблокировал течение реки. Паводком были окружены около 120 человек. 

В этом году тайфун стал девятым, он достиг побережья городского уезда Вэньлин провинции Чжэцзян в 1:45 10 августа по местному времени (9 августа 20:45 мск). Максимальные порывы ветра достигали 52 метров в секунду. 

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