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Общество

Регион с самым большим количеством беременных россиянок назвал Минздрав

На 2018 год в России самое большое количество беременных женщин зарегистрировано в Алтае. Об этом сообщает газета «Известия». 

По данным статистического сборника Министерства здравоохранения РФ, беременность, роды и послеродовой период на 100 тыс. населения в Алтайском крае составляет 19 тыс. 331,7, в Калининградской области - 17 тыс. 945,3, в Республике Тыва - 16 тысяч 456,9. 

Меньше всего беременных было зарегистрировано в в Курской, Тюменской и Амурской областях. Кроме того, в сборнике отмечено, что в 2018 году в России родились почти 1,6 млн детей.

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