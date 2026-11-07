Реконструкция филиала Псковской межрайонной больницы в Печорах продолжается

20:33, 07 ноября 2026, ПАИ

Продолжается реконструкция филиала Псковской межрайонной больницы в Печорах. Ход работ проверила министр здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко вместе с представителями минстроя региона и управления капитального строительства. Об этом ПАИ сообщили в медицинском учреждении.



Фото: Псковская межрайонная больница



Фото: Псковская межрайонная больница



Фото: Псковская межрайонная больница



Фото: Псковская межрайонная больница







Построено новое здание клинико-диагностического корпуса. Строительные работы завершены, оборудование расставлено и подключено. С 28 октября пациенты стационара в корпусе А переведены в новый центр по адресу Печоры, улица Набережная, дом 22. Медицинские специалисты завершают переезд из старого корпуса, приём и лечение теперь идут в новых условиях.

Старое здание тоже ждут изменения. Корпус А будет реконструирован и возведён заново. Работы идут в два этапа, второй этап уже начался. По проекту в здании оборудуют операционный блок, хирургическое и терапевтическое отделения и приёмные отделения для взрослых и детей с раздельными входами. Ориентировочный срок завершения работ – сентябрь 2027 года.

Отмечается, что обновлённая Печорская больница станет современным стационаром и диагностическим центром для всего района и для пациентов с соседних территорий.