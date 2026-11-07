Школьники из Новосокольников написали Большой этнографический диктант

19:04, 07 ноября 2026, ПАИ

Ученики 9-х, 10-го и 11-го классов школы в Новосокольниках приняли участие в XI Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант». Об этом ПАИ сообщили в администрации округа.

Организаторами на базе школы выступили Ольга Боботунова и Юрий Алексеев. Они подготовили экземпляры с вопросами и сертификаты: после проверки в них будет указано, какое количество баллов из 100 возможных набрал каждый участник.

Большой этнографический диктант проводится с 2016 года. Главная идея акции – показать огромное культурное, языковое, национальное и историческое многообразие народов России. Слоган «Народов много – страна одна!» является постоянным официальным девизом акции.