Учёные нашли доказательства ковыльной дубравы на месте Куликовской битвы

20:56, 07 ноября 2026, ПАИ

На месте Куликовской битвы в XIV веке росла ковыльная дубрава. Это подтвердили комплексные исследования, включая анализ древней пыльцы, рассказал профессор, заведующий музеем-заповедником «Куликово поле» Олег Вронский, сообщает телеканал «Первый Тульский».

По словам историка, пыльца не разрушается столетиями, поэтому по ней можно точно воссоздать, как выглядела местность в прошлом. Если бы в образцах нашлась только пыльца трав, это говорило бы об открытой степи. Но результаты показали дубраву.

Это важно для понимания битвы: именно в дубраве мог укрываться Засадный полк Владимира Серпуховского и Дмитрия Боброка Волынского, который затем ударил решающим образом. Вывести войско из леса было можно, а из открытой степи – без потерь вряд ли.

Чтобы подтвердить исторические факты, учёные сопоставляют данные разных наук: истории, археологии, палеогеографии и палеобиологии. Если все они сходятся в одной точке (у слияния Дона и Непрядвы 8 сентября 1380 года), факт считают доказанным. Раскопки показали максимальную концентрацию военных артефактов именно там, где, по летописям, ударил Засадный полк. После этого войско Мамая обратилось в бегство.

Пока исследовано около 10 % территории Куликова поля, но экспедиции каждый год приносят новые находки. Учёные работают и с договорными, духовными грамотами – они помогают точнее восстановить картину эпохи.