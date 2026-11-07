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Владимир Путин поздравил с 87-летием узницу концлагерей Анну Андрееву из Стругокрасненского района

Бывшая несовершеннолетняя узница фашистских концлагерей Анна Андреева из деревни Катежно Стругокрасненского района отмечает свой 87-й день рождения сегодня, 7 ноября. Об этом сообщается в районной газете «Струги».

Фото: районная газета «Струги»

Поздравить именинницу приехал первый заместитель главы администрации округа Сергей Андреев. Он вручил ей поздравительную телеграмму президента России Владимира Путина и цветы с подарком от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и главы округа Александра Волкова.

От председателя районного Совета ветеранов Любови Яковлевой прозвучали слова поздравления. Гости пожелали Анне Максимовне крепкого здоровья, заботы и тепла родных и близких, а также долгих лет жизни.

Сейчас у женщины остались один сын и внук, которые приезжают и помогают ей. Анна Андреева живет одна, но продолжает заниматься огородом, на котором выращивает овощи и картофель.

Именинница родилась в деревне Павлово, в её семье росло шестеро детей. Годы войны Анна Андреева не помнит, так как была ещё слишком маленькой. После окончания семи классов она выучилась на ветеринара и после много лет проработала в совхозе «Новосельский», где лечила животных.

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