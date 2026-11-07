Семья Макаровых отметила 50-летие совместной жизни в Новоржевском районе

19:30, 07 ноября 2026, ПАИ

Золотой юбилей – 50-летие совместной жизни – отметили супруги Анатолий и Наталья Макаровы 6 ноября. Об этом сообщила глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова в своём канале в MAX.

Она рассказала, что супруги все эти годы шли рука об руку, сохраняя уважение, поддержку и любовь. В знак глубокого уважения юбилярам вручили памятную медаль от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и букет цветов.

Анатолий и Наталья Макаровы поделились секретом семейного счастья: главное – это терпение и умение уступать друг другу.

Имена супругов внесли в Книгу свадебных юбиляров отдела ЗАГС Новоржевского муниципального округа. Анатолию Николаевичу и Наталье Алексеевне пожелали крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия и неиссякаемого семейного тепла.