Студенты Великолукского медколледжа представят Псковскую область на федеральном чемпионате

19:49, 07 ноября 2026, ПАИ

Студенты Великолукского медицинского колледжа успешно выступили на региональном этапе Всероссийского чемпионата по оказанию первой помощи. Учебное заведение представили две команды по пять человек. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Псковской области.

Всего в борьбе участвовало более 20 команд из разных учебных заведений региона.

Первое место заняла команда «Эвентус» (наставник – Екатерина Самсонова). Второе место досталось команде из «Аспирин» под руководством Алексея Жигунова.

Победителей ждёт следующий этап: они представят Псковскую область на всероссийском уровне. Финал чемпионата запланирован весной 2027 года в Москве.

Напомним, «Первая помощь» – это масштабный всероссийский проект «Движения первых» и Российского Красного Креста, реализуемый в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».