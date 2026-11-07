Студенты Великолукского медколледжа представят Псковскую область на федеральном чемпионате
Студенты Великолукского медицинского колледжа успешно выступили на региональном этапе Всероссийского чемпионата по оказанию первой помощи. Учебное заведение представили две команды по пять человек. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Псковской области.
Всего в борьбе участвовало более 20 команд из разных учебных заведений региона.
Первое место заняла команда «Эвентус» (наставник – Екатерина Самсонова). Второе место досталось команде из «Аспирин» под руководством Алексея Жигунова.
Победителей ждёт следующий этап: они представят Псковскую область на всероссийском уровне. Финал чемпионата запланирован весной 2027 года в Москве.
Напомним, «Первая помощь» – это масштабный всероссийский проект «Движения первых» и Российского Красного Креста, реализуемый в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».