В Великих Луках отчитались о готовности ЖКХ к отопительному сезону 2026–2027 годов

18:48, 07 ноября 2026, ПАИ

Подготовка жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимнем периоде 2026–2027 годов стала одним из ключевых вопросов 41-го заседания Великолукской городской Думы. Об этом сообщили в районной газете «Великолукская правда. Новости».

Информацию депутатам предоставила заместитель начальника управления ЖКХ Надежда Васильева. Она сообщила, что проведён текущий и капитальный ремонт тепловых сетей, котельных, зданий и сооружений, причём котельное оборудование отремонтировано на 100 %. Также были выполнены техническое обследование, диагностирование, освидетельствование и экспертиза промышленной безопасности технических устройств.

«К эксплуатации в отопительном сезоне подготовлен 141 километр тепловых сетей, состоящих на балансе предприятия, что составляет 100 % от запланированного объёма. Тепловые сети капитально отремонтировали 50 наиболее изношенных участков с полной заменой трубопроводов и восстановлением тепловой изоляции. Паспорт готовности к отопительному сезону получен», – доложила Надежда Васильева.