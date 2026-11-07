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Общество

Бесплатную юридическую помощь окажут в Куньинском районе 12 ноября

Жителей Куньинского муниципального округа приглашают на бесплатную юридическую консультацию. Специалисты Государственного юридического бюро Псковской области будут принимать посетителей 12 ноября с 10:00 до 15:00. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

Фото: ПАИ

Приём состоится в Кунье по адресу улица Советская, дом 27 (здание администрации Куньинского муниципального округа).

Право на получение бесплатной юридической помощи имеет несколько категорий граждан. В их числе малоимущие граждане и те, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 величины прожиточного минимума, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, а также многодетные родители с тремя и более детьми. Помощь также могут получить участники специальной военной операции (СВО) и члены их семей, ветераны боевых действий, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Кроме того, право на консультацию имеют лица, планирующие принять на воспитание ребёнка, оставшегося без попечения родителей, усыновители и законные представители недееспособных граждан по вопросам защиты их прав. Помощь окажут и иным категориям граждан, предусмотренным действующим законодательством.

Для получения услуги необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ или иной документ), а также документ, подтверждающий право на получение такой помощи.

Предварительная запись осуществляется по телефонам (8 8112) 29-20-88, 29-20-90 и 29-20-91.

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