Применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» показали на Армейских играх

17:31, 10 августа 2019, ПАИ

В Подмосковье во время Армейских международных игр на конкурсе «Авиадартс» впервые был представлен в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал». Об этом сообщает РИА Новости.

На полигоне Дубровичи в авиашоу приняли участие два вооруженных ракетами истребителя МиГ-31К. В их задачи входило "прикрытие" штурмовиков и бомбардировщиков, пока те атаковали авиабомбами батареи зенитно-ракетного комплекса условного противника

На соревнованиях было установлено около 60 целей двенадцати типов. В конкурсе «Авиадартс» в этом году участвуют команды Китая, Белоруссии, Казахстана и России.

Армейские международные игры проходят с 3 по 17 августа. В военных состязаниях принимают участие команды из 37 стран общей численностью более 5 тысяч человек.