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Общество

Призовые места заняли псковичи на международном турнире по тяжелой атлетике в Латвии

Псковские спортсмены из детстко-юношеской спортшколы «Надежда» заняли призовые места на международном турнире по тяжелой атлетике, который прошел в городе Лудза (Латвия) с 9 по 10 августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе школы. 

В состязаниях приняли участие юные атлеты из Литвы, Латвии, Эстонии, Белоруссии и России (Псков и Калининград).

По итогам соревнований, Кирилл Стыров занял 2 место (до 45 килограммов), Илья Викторов оказался на 3 строчке (до 49 килограммов), Алексей Козлов также завоевал «бронзу» (до 40 килограммов), а Комил Мирзоев занял 4 место (до 40 килограммов). 

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