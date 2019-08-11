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Общество

Владимир Путин: Строительный комплекс по праву считается одной из ключевых отраслей национальной экономики

Президент России Владимир Путин поздравил российских строителей с профессиональным праздником, который отмечается 11 августа. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе главы государства,  Владимир Путин подчеркнул, что строительный комплекс по праву считается одной из базовых, ключевых отраслей национальной экономики, а профессия строителя, созидателя пользуется особым уважением в обществе.

По словам президента, реализация масштабных программ по развитию промышленной, энергетической, социальной, транспортной инфраструктуры и качество жизни миллионов людей зависит именно от компетентности строителей и их ответственного отношения к своей работе.

«Отрадно, что, опираясь на опыт и трудовые традиции ветеранов, нынешнее поколение российских строителей успешно решает задачи, связанные с модернизацией комплекса, повышением его конкурентоспособности, активно внедряет смелые конструкторские, инженерные идеи и экологически чистые, безопасные технологии и материалы, работает честно, старательно, как говорится, на совесть», - заявил Владимир Путин.

Он пожелал строителям здоровья и благополучия вам и вашим близким.

День строителя в России празднуется во второе воскресенье августа.

Впервые этот профессиональный праздник отмечался 12 августа 1956 года. Установлен он был Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении ежегодного праздника «Дня строителя»  от 6 сентября 1955 года.

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