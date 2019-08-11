Лидер группы «Бахыт-Компот» попал в аварию в Псковской области

09:51, 11 августа 2019, ПАИ

Лидер группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов попал в ДТП в Псковской области. Как сообщает музыкант в своих социальных сетях, авария произошла по пути в Ригу.

«Здравствуй Идрица родная», - комментирует Вадим Степанцов видео с разбитым автомобилем.

«Друзья мои! Я жив, здоров и почти цел. Путешествие в Ригу прервалось на полпути, но настоящего индейца ничто не остановит», - написал музыкант.

Вадиим Степанцов —поэт, автор песен, певец, музыкант и актёр. Он является автором песен для групп «Браво», «На-На», «Тату». Основал Орден куртуазных маньеристов и группу «Бахыт-Компот».