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Лидер группы «Бахыт-Компот» попал в аварию в Псковской области

Вадим Степанцов, фото с официального сайта музыканта

Лидер группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов попал в ДТП в Псковской области. Как сообщает музыкант в своих социальных сетях, авария произошла по пути в Ригу.

«Здравствуй Идрица родная», - комментирует Вадим Степанцов видео с разбитым автомобилем.

Фото из социальных сетей музыканта

«Друзья мои! Я жив, здоров и почти цел. Путешествие в Ригу прервалось на полпути, но настоящего индейца ничто не остановит», - написал музыкант.

Вадиим Степанцов —поэт, автор песен, певец, музыкант и актёр. Он является автором песен для групп «Браво», «На-На», «Тату». Основал  Орден куртуазных маньеристов и группу «Бахыт-Компот». 

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