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Спорт

Ведётся поиск подрядчика на строительство спорткомплекса в Плюссе

 

В посёлке Плюсса на улице Валерии Гнаровской будет установлен новый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Соответствующий контракт  размещён на сайте госзакупок. Начальная (максимальная) цена комплекса и его установки составляет 12 миллионов 130 тысяч 780 рублей.

В техническом задании отмечается, что спортивный объект должен иметь круговую беговую дорожку длиной 200 метров, прямую беговую дорожку длиной 60 метров, футбольное поле, хоккейную коробку, площадки для стритбола и прыжков в высоту, яму с песком для прыжков в длину, дорожки для спринта.

Отдельно будет создана площадка с уличными тренажёрами и элементами для воркаута.

В комплексе будет установлено спортивное оборудование общей стоимостью 25 млн рублей. Оно закуплено в рамках национальных проектов и партийного проекта «Единой России».

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 11:00 14 августа, аукцион состоится в этот же день в 15:00.

Площадка должна быть установлена до 15 октября.

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