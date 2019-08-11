Ведётся поиск подрядчика на строительство спорткомплекса в Плюссе

10:38, 11 августа 2019, ПАИ

В посёлке Плюсса на улице Валерии Гнаровской будет установлен новый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Соответствующий контракт размещён на сайте госзакупок. Начальная (максимальная) цена комплекса и его установки составляет 12 миллионов 130 тысяч 780 рублей.

В техническом задании отмечается, что спортивный объект должен иметь круговую беговую дорожку длиной 200 метров, прямую беговую дорожку длиной 60 метров, футбольное поле, хоккейную коробку, площадки для стритбола и прыжков в высоту, яму с песком для прыжков в длину, дорожки для спринта.

Отдельно будет создана площадка с уличными тренажёрами и элементами для воркаута.

В комплексе будет установлено спортивное оборудование общей стоимостью 25 млн рублей. Оно закуплено в рамках национальных проектов и партийного проекта «Единой России».

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 11:00 14 августа, аукцион состоится в этот же день в 15:00.

Площадка должна быть установлена до 15 октября.