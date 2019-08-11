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Общество

С Днём строителя поздравил работников и ветеранов отрасли Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил с отмечаемым 11 августа Днём строителя работников и ветеранов отрасли, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Губернатор назвал строительную отрасль одним из важнейших индикаторов состояния экономики и отметил высокие результаты работы строителей Псковской области: в 2018 году объём жилищного строительства в регионе вырос на 15,5%, в первом полугодии текущего года – на 38%. 

Михаил Ведерников напомнил, что в регионе возводятся спортивные, образовательные и социальные объекты и в рамках национального проекта до 2024 года будут построены 8 детских садов, 5 школ, многофункциональный спортивный комплекс и медицинский центр, а также за эти годы планируется ввести более 1,8 млн квадратных метров жилья.

«Все эти цели достижимы, потому что в строительной отрасли нашего региона трудятся первоклассные профессионалы, настоящие труженики и созидатели, которые создают «лицо» Псковской области, - подчеркнул губернатор. - Сохраняя и приумножая традиции своих предшественников, вы внедряете передовые технологии и обеспечиваете надёжную работу строительного комплекса области».

Глава региона поблагодарил строителей за непростой труд и стремление сделать регион красивее и комфортнее. Он пожелал новых интересных проектов, успехов, счастья и благополучия.

 

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